Carlos Augusto merita una sottolineatura dopo Bayern Monaco-Inter

Carlos Augusto è stato autore di una prova super in Bayern Monaco-Inter. Il brasiliano, che ha giocato al posto di Federico Dimarco, si conferma una pedina fondamentale.

MAIUSCOLA – Bayern Monaco-Inter è stata anche la partita di Carlos Augusto. Il laterale brasiliano, ex Monza, ha sfoderato una prestazione maiuscola non facendo rimpiangere uno dei migliori esterni sinistri al mondo come Federico Dimarco. Prova da oltre il 7 in pagella per l’ex esterno del Monza, impiegato da Simone Inzaghi per far fronte all’assenza del laterale italiano, è capace di tirare fuori dal cilindro un assist al bacio per il gol finale di Davide Frattesi e un mezzo assist per la rete iniziale di Lautaro Martinez. Una prova che conferma la crescita e l’utilità di questo giocatore. Uno degli acquisti più sottovalutati ma azzeccati dalla dirigenza nerazzurra negli ultimi anni.

La grande prova di Carlos Augusto in Bayern Monaco-Inter come ciliegina

SOTTOLINEATURA – La partita di Carlos Augusto è stata tutta un crescendo. Nei primi minuti ha sofferto la velocità e la tecnica di Micheal Olise, il quale, aiutato anche dall’accorrente austriaca Laimer, ha messo in difficoltà sia il laterale brasiliano che Alessandro Bastoni. Ma la coppia dell’Inter, una volta prese le misure, ha portato a scuola la catena di destra del Bayern. Carlos Augusto merita per questo una sottolineatura ad hoc. Nel corso di questi due anni ha avuto una crescita esponenziale. Sia Inzaghi che Piero Ausilio, suo grande estimatore, lo hanno cercato e voluto a tutti i costi prelevandolo lo scorso anno dal Monza. Mossa azzeccata. Carlos ha saputo unire duttilità e continuità durante questo suo periodo all’Inter e ieri, nel prossimo teatro della finalissima di Champions League, è arrivata la ciliegina sulla torta per farsi notare anche a livello internazionale.