Carlos Augusto, doppia soluzione: Lazio-Inter non dal 1′ per un motivo

Provato in Napoli-Inter come braccetto di sinistra, Carlos Augusto ha dato ottime risposte. Anche nella gara di Champions League contro la Real Sociedad. Ma in Lazio-Inter non dovrebbe partire da titolare, per un motivo ben preciso.

DOPPIA SOLUZIONE – La duttilità dei suoi giocatori è sicuramente uno dei punti di forza dell’Inter di Simone Inzaghi. Fra questi anche Carlos Augusto, che ha dato ottime risposte anche da braccetto di sinistra. Provato nella partita contro il Napoli a causa dell’infortunio di Stefan de Vrij, il brasiliano ha disputato una prestazione importante anche contro la Real Sociedad. Rivelandosi un vero e proprio doppio cambio, sia per Alessandro Bastoni, che per Federico Dimarco. Ed è proprio questo il motivo per il quale Carlos Augusto non dovrebbe partire da titolare in Lazio-Inter: lasciare a Simone Inzaaghi più margine di scelta a partita in corso, nel capire chi sostituire e come gestire al meglio le energie dei giocatori in campo sulla catena di sinistra. Un ingresso in campo praticamente scontato, quindi, ma non dal primo minuto.