Carlos Augusto, il jolly dell’Inter: contro il Monza previsto “secondo ruolo”

Carlos Augusto dovrebbe essere schierato da Simone Inzaghi nella posizione di braccetto sinistro in occasione di Monza-Inter.

FATTORE IMPORTANTE – Carlos Augusto rappresenta un jolly indiscutibile per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Il calciatore brasiliano, acquistato dal Monza nella scorsa estate per sostituire Robin Gosens, ha sin da subito mostrato al tecnico piacentino di poter essere impiegato alternativamente, e senza differenze sostanziali, nelle due posizioni di braccetto mancino ed esterno sinistro. Il classe 1999 è stato un fattore importante negli equilibri interni al club nerazzurro della scorsa stagione. L’inizio di questa annata sta mostrando una situazione immutata dal punto di vista della rilevanza del calciatore brasiliano nello scacchiere tattico di Inzaghi.

Carlos Augusto dovrebbe sostituire Bastoni contro il Monza!

LA POSIZIONE – Carlos Augusto dovrebbe essere impiegato nel ruolo di braccetto sinistro nella sfida contro il Monza. Il giocatore dell’Inter permetterebbe a Simone Inzaghi di far rifiatare Alessandro Bastoni in vista del duplice impegno con Manchester City e Milan. Il calciatore acquistato in estate per rappresentare l’alternativa a Bastoni, ossia Tomas Palacios, non è ancora pronto per giocare. L’argentino ha iniziato solo da una settimana ad allenarsi con i nerazzurri, motivo per cui sarà necessario effettuare ulteriori sedute per conoscere meglio l’ambiente Inter e potersi così cimentare con i campi della Serie A.