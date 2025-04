Carlos Augusto tuttofare: in Inter-Cagliari ricopre anche un ruolo inedito

Carlos Augusto è tra i migliori in campo di Inter-Cagliari (3-1), gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Non solo perché serve l’assist per l’1-0 di Marko Arnautovic, ma anche perché ricopre quasi un ruolo inedito nel corso della partita.

SBAVATURA PERDONABILE – Nel commentare la prestazione di Carlos Augusto in Inter-Cagliari, partiamo dalle note negative. Anzi, dall’unico momento insufficiente della sua partita. Ossia la sua marcatura non irreprensibile in occasione del gol dei sardi, dove lascia saltare indisturbato Roberto Piccoli alle sue spalle. Il brasiliano non si intende con Federico Dimarco, e l’attaccante rossoblu ne approfitta. Questo è l’unico aspetto che impedisce alla prestazione di Carlos Augusto di essere definita perfetta. Perché per il resto gioca una partita di grandissimo livello, in cui trova nuove risorse nel suo bagaglio tecnico-tattico.

SEMPRE AFFIDABILE – In difesa, escludendo la sbavatura sul gol di Piccoli, Carlos Augusto offre una prova di grande attenzione. Secondo i dati raccolti da Sofascore, mette insieme 5 recuperi, 3 rinvii, 2 tiri respinti e 2 intercetti fondamentali per interrompere l’azione del Cagliari. Vincendo per di più 5 duelli su 6. E questo grazie alla grande intelligenza con cui si muove nella sua zona di campo, salvaguardando le distanze rispetto ai compagni. Tuttavia è in fase di possesso che Carlos Augusto offre il meglio, riuscendo a non far rimpiangere affatto Alessandro Bastoni (subentrato poi al 67′). Con 110 palloni giocati in totale – secondo il report della Lega Serie A – il brasiliano è il giocatore più coinvolto dell’Inter, dopo Hakan Calhanoglu (114). E la mappa di questi tocchi, presa da Whoscored, rende bene l’idea della sua dinamicità durante Inter-Cagliari:

Il numero 30 presidia alla perfezione la fascia sinistra, fungendo da pilastro per i compagni tanto in fase di appoggio quanto di costruzione. Su 86 passaggi completati (anche qui, il migliore dopo Calhanoglu), ne realizza 31 in avanti, occupando spesso e volentieri la mezzala sinistra di centrocampo. Non a caso, è il terzo giocatore della partita per passaggi nell’ultimo terzo di campo (11). Agendo quasi da regista aggiunto, e permettendo quindi a Nicolò Barella di sganciarsi e muoversi liberamente sulla trequarti. In sintesi, dopo l’ottima prestazione di Monaco Carlos Augusto si conferma quindi un titolare aggiunto di questa Inter.