Carlos Augusto in panchina, ma fattore a partita in corso! La soluzione

Carlos Augusto è stato un fattore determinante nella partita dell’Inter contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Il brasiliano oggi parte in panchina a San Siro, ma Simone Inzaghi ha un’idea.

PANCHINA – Federico Dimarco ha lavorato negli ultimi giorni con il gruppo e ha recuperato dal problema fisico. Anche con il Cagliari ha giocato e portato a casa un assist per il 3-1 finale di Yann Bisseck. Simone Inzaghi vuole confermarlo da titolare in Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Il giocatore inizierà alto a sinistra nei cinque di centrocampo, dietro sarà seguito da Alessandro Bastoni. Ciò vuol dire che Carlos Augusto sarà in panchina dopo diverse partite consecutive da titolare.

Carlos Augusto, il ruolo in Inter-Bayern Monaco

FATTORE – Nonostante la scelta negli undici iniziali Carlos Augusto sarà comunque un fattore determinante. Dimarco non ha 90 minuti chiaramente, a maggior ragione se si pensa che sulla sua fascia si muoverà Olise. L’esterno dovrà dare una mano in fase difensiva e perderà molte energie. Per questo motivo il brasiliano non potrà perdere la concentrazione in panchina. Dal 46′ del secondo tempo ogni minuto sarà quello giusto per vederlo in campo. La sua fisicità gli permette di essere più efficace senza palla, ma a Monaco di Baviera Inzaghi ha scoperto anche un calciatore determinante in fase offensiva. Quell’assist e mezzo ha deciso l’andata, al ritorno con meno tempo Carlos Augusto potrebbe replicare.