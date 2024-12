Carlos Augusto in Inter-Como non è solo un braccetto a sinistra

La prova di Carlos Augusto col Como è stata preziosa in entrambe le fasi. Il brasiliano partendo da difensore ha di fatto coperto tutta la fascia.

MVP DELLA PARTITA – Carlos Augusto è stato uno dei principali protagonisti di Inter-Como. Tanto da meritare il premio di MVP della partita dalla Lega Serie A. E come titolare di una linea difensiva inedita ha dato un contributo decisivo nelle due fasi. Coprendo il ruolo di braccetto con un’interpretazione a tutto campo.

PRESENZA IN FASCIA – Guardiamo l’heatmap del brasiliano, presa da Sofascore:

Risulta evidente come Carlos Augusto sia andato ben oltre il ruolo di difensore. La sua presenza si è vista da area ad area, quasi come fosse un terzino a quattro più che un braccetto a tre. Un’interpretazione che ha richiesto in primis la corsa, e infatti risulta quarto per km percorsi appena dietro a Dumfries, cioè un esterno di ruolo. Ma è la presenza dell’ex Monza nel gioco ad essere stata determinante.

IN TUTTE LE FASI – Il contributo di Carlos Augusto è andato oltre al pur prezioso gol dell’1-0. Con 75 tocchi è terzo della partita, con 5 di questi arrivati in area avversaria. I passaggi tentati sono 51, 46 realizzati, con 2 cross e un passaggio chiave. Poi c’è il contributo difensivo. Il brasiliano è secondo per recuperi con 6, primo per contrasti con 5 e ha anche 2 spazzate e una respinta. I duelli a terra sono 9, 5 vinti, mentre quelli arei 7, 4 vinti. Infine 2 falli subiti. Una prova di grande solidità nelle due fasi. Impreziosita dal gol segnato e da quello salvato su Goldaniga.