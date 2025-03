Carlos Augusto in Atalanta-Inter si dimostra titolare aggiunto

Carlos Augusto è stato un grande protagonista di Atalanta-Inter, col gol come ciliegina su una prestazione solida e continua che non va sottovalutata.

PRESENZA DA NON SOTTOVALUTARE – Atalanta-Inter porta la firma di Carlos Augusto. Anche oltre il gol dell’1-0 che ha indirizzato la partita. Un fatto che va sottolineato perché il brasiliano è sempre un po’ snobbato nella considerazione generale. Invece in questo scontro al vertice ha giocato da titolare e si è dimostrato solido, continuo. Una sicurezza per Inzaghi. Una sorta di titolare aggiunto.

DOPPIO RUOLO – Carlos Augusto è partito da titolare sulla fascia sinistra, con Bastoni di ritorno nel suo ruolo di braccetto. Giocando tutti i 103 minuti di partita. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Balza subito all’occhio come l’ex Monza sia stato presente sia sopra la metà campo che in zona più difensiva. Praticamente sdoppiandosi, da esterno e da difensore aggiunto. Un lavoro fisico fondamentale per coprire la fascia, zona di campo in cui l’Atalanta porta diversi giocatori per allargare le difese avversarie e sviluppare il gioco. Per fare questo è servita la corsa. Il brasiliano è secondo per km percorsi con 11,230. E la sua presenza si vede nei numeri.

PESO OFFENSIVO – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscoredd:

In totale sono 43, e si vede come Carlos Augusto sia stato efficace nel dare supporto in entrambe le metà campo. I passaggi sono 30, realizzati all’87% con 2 passaggi chiave. In più 3 tiri, tra cui quello del gol, a confermare un peso notevole in fase offensiva. In non possesso aggiunge una spazzata, un intecetto, una respinta, 3 duelli a terra (2 vinti) e 4 aerei (2 vinti). Una prestazione di impatto, di grande continuità, da giocatore capace di fare la differenza anche in un big match.