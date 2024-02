Carlos Augusto, evoluzione nel gioco delle coppie: meno vice-Dimarco

Esterno o braccetto sinistro, in questa stagione Carlos Augusto ha dimostrato di poter rendere a ottimi livelli in entrambe le posizioni. Tanto che la sua evoluzione naturale potrebbe essere sempre più quella di vice-Bastoni che non di vice-Dimarco.

EVOLUZIONE – Nel personale gioco delle coppie di Simone Inzaghi, che gli permette di gestire al meglio tutte le varie rotazioni, Carlos Augusto sta attraversando sempre più la sua evoluzione naturale, passando da vice-Dimarco a vice-Bastoni. Quello di Lecce-Inter è stato soltanto l’ultimo esempio del suo impiego come braccetto di sinistra e, considerando che Bastoni non ha un vero e proprio sostituto (Acerbi, di fatto, è adattato), proprio Carlos Augusto potrebbe diventare il suo principale alter-ego. E questo è possibile anche grazie a un altro elemento che si prepara a ritagliarsi sempre più spazio in squadra: quel Tajon Buchanan che ha raccolto ieri la sua seconda presenza in nerazzurro. Ancora sulla fascia sinistra. Insomma, qualità, abbondanza e versatilità a favore di Inzaghi. Tanto a destra, quanto, soprattutto, a sinistra.