Carlos Augusto dimostra la sua importanza in Inter-Feyenoord

Carlos Augusto ha disputato una partita di sostanza nel match vinto dall’Inter contro il Feyenoord con il punteggio di 2-1. L’importanza del brasiliano per Simone Inzaghi è emersa in maniera evidente.

LA PRESTAZIONE – Carlos Augusto è stato assente per due settimane, costringendo l’Inter a trovare soluzioni fantasiose per sopperire alla sua mancanza. Sebbene l’esperimento rappresentato dall’impiego di Alessandro Bastoni nel ruolo di esterno sinistro abbia funzionato, l’importanza di avere a disposizione un calciatore duttile ed estremamente affidabile sia nella posizione di braccetto che in quella di laterale mancino non può essere sottovalutata. In tal senso, la prestazione di qualità e quantità garantita dal brasiliano in occasione del match vinto contro il Feyenoord per 2-1 ne è un indice concreto.

Carlos Augusto, Inter-Feyenoord conferma il suo valore

LE SOLUZIONI – Riavere a disposizione Carlos Augusto significa, per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, poter disporre di un ventaglio più ampio di soluzioni a difesa e a centrocampo. Utilizzando il brasiliano nella posizione di braccetto sinistro, il piacentino può consentire a Bastoni di risparmiare energie importanti in vista del finale di stagione. Allo stesso modo, impiegare l’ex Monza sulla fascia sinistra è utile per ovviare ai problemi potenziali o concreti relativi agli esterni sinistri dell’Inter, soprattutto in un momento di emergenza come quello attuale.

LO SCENARIO – Carlos Augusto rappresenta, sulla base di questi elementi, un profilo di importante valore nello scacchiere di Inzaghi. Che sia per le sue qualità, la sua duttilità o il suo atteggiamento durante un incontro, il calciatore dell’Inter è un fattore per la squadra nerazzurra. Motivo per cui è facile immaginare la sua permanenza anche nelle stagioni a venire.