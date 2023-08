Carlos Augusto o Dimarco? Numeri a confronto per la fascia sinistra

Con l’arrivo di Carlos Augusto, in molti si chiedono se l’ex Monza possa insidiare il posto da titolare sulla fascia sinistra detenuto da Federico Dimarco. I numeri della scorsa Serie A possono aiutarci a capire meglio il probabile minutaggio dei due.

NUMERI A CONFRONTO – Con Carlos Augusto e Federico Dimarco, l’Inter ha di certo una fascia sinistra di tutto rispetto. Due esterni sinistri decisamente completi, che possono fare le fortune del 3-5-2 del tecnico Simone Inzaghi. Anche a livello di gol e assist, i due sono complementari: prendendo in considerazione la Serie A dello scorso anno, Carlos Augusto con la maglia del Monza ha messo a segno 6 gol e 5 assist. Mentre Federico Dimarco, con la maglia nerazzurra, ha messo a segno 4 gol e 5 assist. A cui ne vanno aggiunti 5 in Champions League, più il gol nel 3-0 contro il Milan in Supercoppa Italiana.

MINUTAGGIO – Quello che salta all’occhio, però, cercando le differenze tra i due, è il minutaggio. Nella scorsa Serie A sono soltanto due le presenze di differenza: 33 per Dimarco, 35 per Carlos Augusto. Ma è la media del minutaggio in campo a farci capire quello che potrebbe essere il loro utilizzo in questa stagione. 2.084 i minuti totali giocati da Dimarco, con una media di circa 63 minuti in campo a presenza. 3.086 quelli di Carlos Augusto, la cui media è decisamente più alta e sfiora i 90 minuti (circa 88 a presenza). Il che fa chiaramente capire come l’ex Monza abbia forse una condizione più alta per tutta la durata della partita, a differenza dell’autonomia più limitata di Dimarco.