Carlos Augusto colpo 4 in 1 per l’Inter: non semplice risolvi-problemi

Carlos Augusto è promesso sposo all’Inter da più settimane, praticamente mesi. Per non dire almeno un anno. L’incastro necessario per il suo arrivo ad Appiano Gentile prevede l’uscita di Gosens, che sta per materializzarsi proprio in queste ore. L’acquisto del classe ’99 brasiliano risolverà più di un problema e non solo a Inzaghi, che adesso ne può ottimizzare le prestazioni

POKER MANCINO – L’acquisto di Carlos Augusto può essere definito “colpo di mercato” per la situazione in casa nerazzurra. E non solo per via della formula trovata con il Monza sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Una consuetudine per l’Inter, ormai. L’innesto del classe ’99 brasiliano risolve potenzialmente non uno ma ben quattro problemi all’Inter. Andiamo per ordine, dal più banale a quello più curioso. Il primo: Carlos Augusto libera Robin Gosens in uscita, aiutando l’Inter a “rientrare” da un investimento sbagliato. Sbagliato nelle cifre, nelle modalità e nelle tempistiche. E sbagliato anche a livello di caratteristiche, entrando nei dettagli tecnico-tattici. E si arriva così al tema successivo. Il secondo: Carlos Augusto è il backup ideale di Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Più adatto di Gosens per emulare le prestazioni del titolare, meno ingombrante del tedesco in panchina. E senza far mancare la fisicità, che manca a Dimarco ma non al “duo” Gosens-Carlos Augusto che si avvicenderà alle sue spalle per dare più opzioni.



Più profili tipo Carlos Augusto all’Inter

Dettaglio da non trascurare, questo.Carlos Augusto può giocare anche al centro della difesa, quindi – in emergenza – ha margini di sviluppo da alternativa adda terzo sinistro. Ruolo al momento ricoperto necessariamente da Dimarco, con cui potrà creare una catena mancina ben assortita invertendosi di ruolo. Carlos Augusto-Dimarco o preferibilmente Dimarco-Carlos Augusto, quando il numero 32 dovrà impostare da dietro e allo stesso tempo tirare un po’ il fiato lasciando il ruolo a tutto fascia all’italo-brasiliano. Infine, esiste un altro motivo per promuovere questa mossa.Carlos Augusto, trasferendosi a Milano, non toglierà ulteriore spazio al pari ruoloa Monza. L’Inter crede molto nel talento del classe 2003 argentino, in prestito insieme al fratello(trequartista classe 2005, ndr). Ed è quindi un bene per il presente e soprattutto per il futuro:

ACQUISTO MIRATO – Il poker gentilmente offerto dall’operazione Carlos Augusto-Inter non va ignorato. L’investimento errato su Gosens non si risolve facilmente in un nulla di fatto dopo un anno e mezzo di aspettatitive vanificate. Il problema di fondo resta, l’avvicendamento sulla fascia sinistra aiuta solo a digerirlo meglio. Il 24enne brasiliano non è solo più giovane dell’ormai 29enne tedesco ma è anche più gestibile come asset. Il valore di mercato di Carlos Augusto è destinato ad aumentare nel tempo, un po’ come successo a Dimarco nell’ultimo biennio. Senza gravare troppo a bilancio sia per ammortamento annuale sia per ingaggio pluriennale. Insomma, si può parlare di operazione win-win in casa Inter. I costi relativamente bassi di Carlos Augusto non fanno scopa con le sue ambizioni. Così come nel caso Emil Audero in porta all’ombra del numero 1 Yann Sommer, il classe ’99 brasiliano non arriva a Milano per fare la riserva. Partire da vice-Dimarco è il minimo, ovvio. Provare a imporsi sulla fascia sinistra in maglia Inter il massimo.

Obiettivo raggiungibile se manterrà le ottime premesse. Riuscire a far “retrocedere” nuovamente Dimarco nel ruolo di vice-Bastoni potrebbe essere una svolta per l’Inter di Simone Inzaghi, che nel primo biennio nerazzurro ha pagato non poco la mancanza di alternative valide sulla fascia sinistra. Il primo anno in difesa, il secondo a centrocampo. Carlos Augusto arriva come aiuto e tra meno di un anno potrebbe servire anche per fare qualche ragionamento in più sul futuro di Dimarco, che resta un profilo mancino molto appetito anche all’estero. L’Inter dimostra di essere molto attenta ai prospetti che in Serie A possono fare la differenza. Così come il coetaneo Davide Frattesi a centrocampo. E magari non solo. I pro del Frattesi-Inter non sono poi diversi da quelli per Carlos Augusto. Operazioni simili non sono mai sbagliate e vale la pena sottolinearlo affinché sia un metodo di calciomercato: Carlos Augusto è un colpo 4 in 1 per l’Inter. Gli acquisti di “contorno” sono altri (anche se a Inzaghi adesso mancano soprattutto i piatti principali…).