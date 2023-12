Carlos Augusto si conferma arma (doppiamente) preziosa in Inter-Bologna

Carlos Augusto è uno dei più positivi di Inter-Bologna (1-2 DTS), ottavo di finale di Coppa Italia. Il laterale brasiliano non solo firma il suo primo gol in nerazzurro, ma offre un’altra prova di grande impatto.

PROVA MAIUSCOLA – Carlos Augusto è una delle note più positive che emergono dall’amaro Inter-Bologna di ieri sera. Non solo perché trovando il primo – meritatissimo – gol da interista si conferma il dodicesimo titolare di Simone Inzaghi. Ma anche perché il laterale brasiliano è uno dei più proattivi tra i nerazzurri (qui la sua pagella). Una spina costantemente presente nel fianco destra della difesa emiliana, e sempre al centro del gioco.

PERICOLO COSTANTE – Come si evince dal report ufficiale della Lega Serie A, Carlos Augusto gioca un totale di 91 palloni in 127 minuti di Inter-Bologna (terzo valore più alto tra i nerazzurri). E completa 60 passaggi, sbagliandone appena 5 (secondo più preciso dietro a Yann Bisseck). È poi il giocatore che più di tutti – insieme a Kristjan Asllani – supporta la manovra nerazzurra, realizzando 32 passaggi in avanti. Aggiungiamoci poi che, nei numeri, è il più pericoloso di tutta l’Inter. Sia perché segna l’unico gol dei padroni di casa, sia perché mette assieme 3 tiri (di cui uno in porta per il momentaneo 1-0), 3 passaggi chiave e 3 occasioni da gol create. E quando si sposta da quinto di centrocampo a terzino sinistro, il suo contributo paradossalmente migliora.

JOLLY PERFETTO – Al 73′ di Inter-Bologna Inzaghi toglie Alessandro Bastoni per Federico Dimarco. Col numero 32 che va a schierarsi naturalmente come esterno a centrocampo, facendo arretrare Carlos Augusto. Che si trova così in una situazione ancor più favorevole al suo calcio. Potendo così mettere in atto una sovrapposizione proprio con Dimarco. Che permette al brasiliano di ricevere palla sulla corsa, potendo così sprigionare la sua velocità e arrivare più lucido sul fondo. Al termine dei supplementari saranno 14,516 i chilometri percorsi dal numero 30, terzo nerazzurro dietro a Davide Frattesi e Matteo Darmian. In sintesi, Carlos Augusto si conferma non solo un’importante arma offensiva per l’Inter, ma anche un jolly estremamente prezioso per Inzaghi.