Carlos Augusto ancora più centrale per Inzaghi: l’Inter trova in lui la chiave!

Carlos Augusto sarà il titolare nella fascia sinistra dell’Inter in occasione della prima sfida di questa Champions League contro il Manchester City. Il brasiliano prenderà il posto di Federico Dimarco, assente per un affaticamento muscolare.

L’IMPORTANZA – Carlos Augusto è stato impiegato, nella sfida terminata 1-1 tra Monza e Inter, nella posizione di braccetto sinistro. Il calciatore, acquistato dal Monza nella scorsa finestra estiva di calciomercato, ha svolto una partita priva di macchie in fase difensiva, riuscendo a rendere il meno pericoloso possibile il suo avversario scomodo sulle palle alte, Milan Đurić. L’infortunio di Federico Dimarco, il cui affaticamento muscolare proprio nel corso del match contro i brianzoli gli impedirà di essere della partita contro il Manchester City, costringerà Simone Inzaghi a schierare il brasiliano nel ruolo di esterno sinistro.

Carlos Augusto e il fattore non marginale: l’Inter si gode anche un altro vantaggio!

IL VANTAGGIO – Un altro beneficio derivante dalla presenza in rosa di Carlos Augusto è quello relativo alle conseguenze che ne derivano sulla gestione di un giovane acquistato in estate. Il calciatore in questione è Tomas Palacios, che da poco ha iniziato ad allenarsi con la squadra. Grazie al brasiliano, l’Inter può quindi servirsi di una figura affidabile per la sua difesa, facendo crescere gradualmente il classe 2005 in attesa del momento opportuno per fargli realizzare il suo esordio in maglia nerazzurra.