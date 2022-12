Carboni utilizzato da Inzaghi (con gol), nuove indicazioni alla ripresa

Valentin Carboni è tra le sorprese inaspettate in casa Inter durante il mini-ritiro di Malta. In campo contro Gzira United e Salisburgo, ha anche trovato la via del gol contro gli austriaci. Il suo impiego in queste due partite non è casuale. Una possibile indicazione da parte di mister Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato e le tante partite di gennaio.

PER LE ROTAZIONI – Valentin Carboni una piacevole (ri)scoperta per i tifosi dell’Inter, che lo hanno già intravisto durante questa stagione tra l’esordio in Serie A contro la Roma e soprattutto in UEFA Champions League contro il Bayern Monaco. Dopo averlo ammirato soprattutto con al Primavera, il giovane argentino si è messo in mostra con l’Inter durante il ritiro a Malta. Probabilmente non una sorpresa per Simone Inzaghi, che ormai lo conosce da tempo e ha deciso lui stesso di convocarlo per metterlo alla prova durante le amichevoli invernali di Malta contro Gzira United e Salisburgo. Un’opportunità incredibile per il giovane classe 2005 che ha colto nel migliore dei modi. Un modo sicuramente per continuare a crescere e imparare tanto dai tanti giocatori di talento presenti in squadra, uno su tutti Edin Dzeko, suo compagno di reparto in queste amichevoli invernali. Ma anche Henrikh Mkhitaryan, uno con le caratteristiche un po’ più simili al giovane argentino. Il suo impiego nel corso di queste due amichevoli potrebbe non essere casuale. In vista dei tanti impegni ravvicinati (a gennaio in particolare 7 tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana), Carboni potrebbe tornare utile nelle rotazioni. Soprattutto in attacco, dove si aspettano novità importanti da Romelu Lukaku, ma anche da Joaquin Correa.