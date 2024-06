Carboni logora chi non ce l’ha: piange l’alleanza biancorossonera

Il nome di Valentin Carboni è sulla bocca di tutta la stampa sportiva in questi ultimi giorni: ottima prestazione in amichevole contro il Guatemala, convocazione a 19 anni per la Copa América con l’Argentina, parole al miele per lui di Lionel Messi. Eppure l’alleanza dei tifosi biancorossoneri sta letteralmente impazzendo.

INCORONAZIONE – Valentin Carboni è innegabilmente uno dei migliori prospetti della sua generazione. Lo dimostra la convocazione a soli 19 anni con l’Argentina, oltre alle parole di Lionel Messi che lo ha di fatto incoronato come un talento dal futuro assicurato. Chiaramente è ancora tutto da dimostrare e questo dovrà e potrà farlo soltanto lui. Ma i mezzi, di sicuro, ci sono. Innegabile, appunto. Tranne per l’alleanza dei tifosi di Juventus e Milan, che sta letteralmente impazzendo (come al solito) per le belle parole spese per il giocatore di proprietà dell’Inter.

Carboni logora chi non ce l’ha, ovvero i soliti ossessionati

OSSESSIONE – Secondo l’alleanza biancorossonera, infatti, l’unico motivo per cui si parla bene di Valentin Carboni è soltanto il fatto che sia un giocatore dell’Inter e che i nerazzurri abbiano deciso di cederlo per finanziare il mercato. Dopo la Marotta League, dopo gli esposti, dopo le analisi economico-finanziarie sul bilancio, dopo le lamentele per il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang a Oaktree, adesso i “nostri” hanno una nuova ossessione.

LOGORATI – Insomma, per parafrasare una celebre frase, “Valentin Carboni logora chi non ce l’ha“. Ad avercelo e a coccolarselo è l’Inter, che deve decidere con calma cosa farne e come sviluppare al meglio il suo futuro. Intanto, nonostante per l’alleanza biancorossonera sia un giocatore “sopravvalutato” (basta farsi un giro sui social per leggere sinfonie di commenti di questo tenore), ha già attirato su di sé l’interessamento di diversi club. Ultimo l’Atalanta che, ricordiamo, è detentrice della UEFA Europa League, giocherà la Supercoppa Europea contro il Real Madrid e disputerà la prossima Champions League. Con buona pace degli ossessionati.