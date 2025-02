Carboni torna all’Inter dopo sei mesi di nulla a Marsiglia: il resoconto

Valentin Carboni fa ritorno all’Inter dopo sei mesi di prestito all’Olympique Marsiglia. Un’esperienza doppiamente sfortunata per l’argentino, che ora può recuperare dall’infortunio presso le strutture del club nerazzurro.

RITORNO A CASA – All’improvviso arriva una novità che riguarda Valentin Carboni. È notizia di ieri che Inter e Olympique Marsiglia hanno scelto di interrompere l’esperienza in prestito del talento classe 2005. L’argentino è alle prese con il recupero dalla rottura parziale del legamento crociato sofferta ad ottobre, e difficilmente sarebbe tornato in campo entro la fine della stagione. L’Inter ha pertanto deciso di riportare Carboni in Italia, preferendo curarlo da vicino. Con un obiettivo ben preciso in mente.

SCELTA LUNGIMIRANTE – L’idea di Piero Ausilio e Simone Inzaghi è quella di riavere Valentin Carboni a disposizione per il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti, a partire dal prossimo 14 giugno. Un innesto che potrebbe così ovviare alla carenza di scelte offensive tra i nerazzurri, con Marko Arnautovic e Joaquin Correa che saranno prossimi all’addio (contratto in scadenza il 30 giugno). Tuttavia l’apporto alla causa del 20enne argentino sarà tutto da vedere, considerando la sua esperienza – ovviamente – deludente in Francia. A prescindere dall’infortunio.

Carboni e Marsiglia, un amore mai sbocciato

SEI MESI BUTTATI – Il prestito di Carboni all’Olympique Marsiglia, sotto la guida di un allenatore bravo a lavorare coi giovani come Roberto De Zerbi, sembrava la scelta perfetta per la sua crescita dopo la buona stagione al Monza. Tuttavia le cose in Provenza sono andate male sin dall’inizio. Perché tra agosto e inizio ottobre Carboni ha visto il campo solo 4 volte, di cui appena una da titolare. Venendo per di più sostituito all’intervallo. 4 presenze per un totale di 100 minuti, un borsino talmente misero da risultare ingiudicabile. Un vero peccato, considerando che un anno in Ligue 1 avrebbe potuto riportare all’Inter un talento decisamente meno grezzo, da innestare subito in un reparto che verrà giocoforza svecchiato la prossima estate. Un lavoro che ora spetterà a Inzaghi e al suo staff.