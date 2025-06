Carboni indica la via! Inter, ora è il momento del cambiamento

Valentin Carboni ha regalato all’Inter la vittoria contro l’Urawa Reds nel secondo match del Girone E del Mondiale per Club. La sua prestazione invita a un ragionamento.

IL PUNTO – Valentin Carboni può rappresentare il presente e il futuro dell’Inter di Cristian Chivu. Il suo gol nel finale del match contro l’Urawa Reds, vinto 2-1 grazie al suo guizzo col piede debole, è arrivato al culmine di una prestazione caratterizzata da un forte spirito di iniziativa e dalla manifestazione di qualità “eccezionali” rispetto a quelle mostrate genericamente da coloro che sono schierati nella posizione di trequartista. Con Carboni, i nerazzurri hanno infatti provato l’adozione di soluzioni nuove, funzionali rispetto all’idea di gioco che Chivu intende applicare. Ecco perché una riflessione sul futuro del classe 2005 è inevitabilmente necessaria.

Carboni come manifestazione del cambiamento necessario: Inter verso una svolta

NESSUN DUBBIO – Non sono soltanto le direttive di Oaktree a indurre al cambiamento, ma è lo stesso andamento della realtà a richiederlo. Per poter competere ai massimi livelli – nel calcio attuale – è necessario sapersi dotare di calciatori giovani e futuribili che possano rappresentare degli asset strategici per il futuro. Attraverso il player trading, anche le squadre italiane – aventi un minor margine di investimento rispetto a quelle inglesi – possono ambire a recitare un ruolo da protagonista in Europa. Con calciatori come Carboni e Francesco Pio Esposito, l’Inter può piantare il seme del cambiamento. Ad una condizione: che sia data ai giovani la possibilità di sbagliare.