Carboni, cinque giorni per convincere Scaloni… E l’Inter

Per Valentin Carboni i prossimi cinque giorni saranno importantissimi per questa sua fase di carriera. Il 15 giugno è infatti in programma l’amichevole tra Argentina e Guatemala in vista della Copa América, dopo la quale Lionel Scaloni consegnerà la lista definitiva dei convocati. Con l’Inter che osserva attentamente.

SPERANZE – Cinque giorni per convincere Lionel Scaloni: Valentin Carboni punta tutto sull’amichevole fra Argentina e Guatemala in programma il 15 giugno per cercare di essere inserito nella lista finale dei convocati per la Copa América che vedrà il via venerdì 21 giugno alle 2 di notte (orario italiano), con la sfida che vedrà proprio l’Albiceleste affrontare il Canada di Tajon Buchanan. Una possibilità davvero ghiotta in questa fase della sua carriera, anche e soprattutto per mostrare al meglio il suo potenziale da futuro talento di cui tanto si parla.

Carboni e la convocazione: occasione anche per l’Inter

FUTURO DA DEFINIRE – Per Valentin Carboni non sarà soltanto l’occasione di convincere Lionel Scaloni, ma anche di convincere l’Inter stessa. Vedendo la crescita del giocatore la squadra potrebbe anche decidere di tenerlo, anche se il rischio – se non trovasse abbastanza spazio – sarebbe quello di “bruciarlo”. Ecco perché restano ancora attive le piste di mercato che possono portarlo a lasciare Milano. Una situazione win win che vedrebbe lo stesso Carboni poter andare a giocare stabilmente e da protagonista, con i nerazzurri in grado di incassare un tesoretto da reinvestire sul mercato.

RECOMPRA – Quello che bisognerà definire è se l’Inter voglia effettivamente puntare su Valentin Carboni in futuro. Con una clausola di recompra – come già fatto per Giovanni Fabbian in occasione della sua cessione al Bologna – da inserire per riportarlo poi a Milano una volta che avrà messo in mostra le sue qualità. Per questo tanto – ma non tutto – passa anche dalla possibile convocazione o meno in Copa América. Insomma, cinque giorni di grande importanza per il centravanti.