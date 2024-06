Carboni, la lunga estate tra Copa America e futuro all’Inter

Sarà un’estate importantissima quella di Valentin Carboni, diviso a metà fra le possibilità di disputare la Copa America con l’Argentina e il mercato, tra una permanenza all’Inter come alternativa in attacco o una cessione.

SPERANZE IN NAZIONALE – La lunga estate di Valentin Carboni è già iniziata. Presente nella lista dei preconvocati dell’Argentina presentata da Lionel Scaloni in vista della Copa America, il centravanti di proprietà dell’Inter avrà la possibilità di convincere il Commissario Tecnico a includerlo nella lista finale fino al 15 giugno, termine ultimo entro il quale bisognerà presentare la lista definitiva dei giocatori convocati per la competizione. Lista che, questo possiamo dirlo senza alcun timore di smentita, a rappresentare l’Inter vedrà il capitano Lautaro Martinez.

Carboni, tra Copa America e mercato: una lunga estate in vista

MERCATO E FUTURO – Dopo la rassegna con le nazionali, per Valentin Carboni si aprirà un nuovo capitolo della sua lunga estate. Che riguarda nientemeno che il suo futuro per il prossimo anno e, probabilmente, non solo. Perché difficilmente ci sarà un altro prestito in programma per lui, dopo l’esperienza della scorsa stagione con la maglia del Monza. Le alternative, al momento, sembrano infatti essere soltanto due: permanenza come quinto attaccante alle spalle di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, o cessione a titolo definitivo.

PISTA VIOLA – E in caso di cessione a titolo defintivo, che garantirebbe un’importante entrata nelle casse dell’Inter da poter reinvestire sulle priorità di mercato – fra cui il secondo portiere alle spalle di Yann Sommer – su Valentin Carboni sarebbe forte la Fiorentina. I viola avevano già provato a chiedere informazioni sull’argentino, ricevendo però picche dall’Inter. La pista in estate potrebbe riaprirsi, considerando anche il passaggio di Raffaele Palladino sulla panchina della squadra toscana, dal momento che ha avuto modo di allenarlo proprio nella stagione appena conclusasi, a Monza. Un’estate lunga, come detto. Dopo la quale si capirà il futuro di un giocatore dal sicuro talento come Valentin Carboni.