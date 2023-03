Carboni e una gestione discutibile: pochi minuti in campo e perdita di ritmo

Valentin Carboni è uno dei giocatori della primavera spesso aggregato alla Prima squadra. Il poco minutaggio, però, potrebbe essere controproducente per il talento della squadra di Chivu

GESTIONE DA RIVEDERE – Complice l’infortunio di Joaquin Correa, Valentin Carboni viene spesso aggregato alla prima squadra. Nell’ultimo match contro il Bologna è anche entrato in campo per pochi minuti – facendo anche discretamente bene – ma si tratta di uno dei pochi impieghi con la squadra di Inzaghi. L’esperienza in prima squadra sarà sicuramente di aiuto per il numero 10 della Primavera. Allenandosi con i “grandi”, Carboni ha la possibilità di imparare tanto. Inoltre, se si considera il reparto offensivo nerazzurro, il classe 05′ ha caratteristiche uniche rispetto ai suoi compagni. Il contro, però, è quello di non riuscire a mantenere un ritmo partita adeguato. Nelle ultime partite giocate in Primavera, Carboni è apparso in ritardo rispetto ai suoi compagni, abituati a giocare una se non due partite alla settimana. Per l’argentino l’obiettivo è giocare il più possibile. Inzaghi, con il rientro di Correa, potrebbe rimandare Carboni stabilmente in Primavera. La squadra di Chivu può già contare su Iliev ed Esposito, ma il numero 10 rimane uno dei punti cardine della squadra. E avere un Carboni in più potrebbe essere determinante per la conquista di un posto ai playoff.