Carboni diverso da Pio Esposito! I due ragionamenti dell’Inter

Valentín Carboni potrebbe lasciare l’Inter, per una stagione, al fine di approdare alla corte di Patrick Vieira al Genoa. L’ipotesi acquisisce sempre più forza, alimentando una situazione differente rispetto a quella di Francesco Pio Esposito.

LA SITUAZIONE – Valentín Carboni rappresenta uno dei giovani più interessanti di proprietà dell’Inter. I nerazzurri, consci dell’esigenza di individuare per l’argentino la strategia ideale per la sua piena maturazione, vedono favorevolmente l’idea di cederlo in prestito secco al Genoa. Al Grifone, l’ex canterano meneghino troverebbe un allenatore – come Patrick Vieira – che ha dimostrato di saper lavorare con i giovani e di avere il coraggio di lanciarli laddove ritenuti in grado di imporsi in un contesto di livello primario come quello del Campionato italiano. Ecco perché la pista che porterebbe il classe 2005 in Liguria è da considerare con molta attenzione.

Pio Esposito, soluzione differente rispetto a quella di Carboni? Inter ha idee chiare

LA SCELTA – Diverso il discorso per quanto riguarda un altro ex canterano nerazzurro come Francesco Pio Esposito. L’Inter, in questo senso, ha deciso di puntare con forza sullo stabiese sin dalla prossima stagione, convinta della sua capacità di rendere ottimamente anche in palcoscenici di rilievo a livello nazionale e internazionale. Il Mondiale per Club non ha fatto altro che alimentare tale convinzione, con il calciatore campano che farà parte a pieno titolo del reparto nerazzurro della prossima annata.