Carboni, altra chiamata nell’Argentina! Presto più spazio anche all’Inter?

Altra grande soddisfazione per Valentin Carboni che dopo lo scudetto con l’Inter Primavera lo scorso anno e le prime presenze in Serie A in questa stagione, torna anche a ricevere la chiamata dell’Argentina (vedi articolo). In attesa di avere più spazio anche in nerazzurro.

SORPASSO – Altra soddisfazione per Valentin Carboni in vista delle amichevoli che l’Argentina disputerà contro Panama (23 marzo) e Curacao (28 marzo). Il giovane talento nerazzurro si conferma un giocatore promettente, tanto che Lionel Scaloni – CT della nazionale campione del Mondo – ha deciso di puntare anche su di lui. Un messaggio chiaro per Carboni che quest’anno si è diviso tra Primavera e Prima Squadra, racimolando anche qualche breve spezzone in Serie A. Una gestione, però, non perfetta. L’argentino potrebbe trovare più spazio considerato anche i margini di crescita e chissà che proprio questa chiamata e magari qualche minuto con la sua nazionale non possano convincere Simone Inzaghi a puntare maggiormente su di lui nel finale di stagione.