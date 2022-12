Carboni, che chance contro il Gzira United! La giovane stella parte dal 1′

Valentin Carboni partirà da titolare nella prima amichevole del ritiro maltese tra Inter e Gzira United (qui le formazioni ufficiali). Chance importante per il numero 45 della Primavera nerazzurra, che potrà mostrare le sue qualità e ridefinire il suo ruolo nella Prima squadra di Simone Inzaghi

CHANCE – Un po’ per la situazione di emergenza, un po’ per capire a che punto è il suo percorso di crescita. Si può interpretare cosi la scelta di Simone Inzaghi di schierare Valentin Carboni dal 1′ contro il Gzira United. Il giovane attaccante è l’unica punta a disposizione assieme a Dzeko. Eppure, Inzaghi avrebbe potuto lavorare su Mkhhitaryan alle spalle del bosniaco in una sorta di 3-5-1-1. Interessante quindi la scelta di schierare la stella della Primavera, che ha cosi la possibilità di poter dimostrare di meritare più spazio anche in Prima Squadra.