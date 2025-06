Carboni e l’asse con Chivu: una certezza e una speranza all’Inter!

Valentin Carboni prenderà parte al Mondiale per Club con l’Inter. Il calciatore argentino, che ha vissuto un’ultima annata estremamente sfortunata, proverà a sfruttare l’asse con Cristian Chivu per scrivere un’altra storia con la squadra nerazzurra.

ELEMENTO CHIARO – Valentin Carboni e Cristian Chivu sono pronti a riunirsi in una nuova avventura da vivere all’Inter. Per entrambi, in una veste differente rispetto alla prima volta in Primavera, esperienza nella quale hanno maturato il convincimento di recitare un ruolo da protagonisti in Prima Squadra. Carboni, dopo un’esperienza positiva al Monza e una molto sfortunata al Marsiglia (completamente saltata a causa della rottura del legamento crociato), vuole cambiare il corso degli eventi grazie all’opportunità offerta dal prossimo Mondiale per Club. Chivu, invece, vuole proseguire lungo la scia positiva della salvezza ottenuta con il Parma per realizzare, attraverso una graduale crescita sulla panchina nerazzurra, il sogno da lui coltivato sin dall’inizio della sua nuova vita professionale.

Chivu asset strategico per Carboni? L’Inter gli darà subito un’opportunità

L’IMPEGNO – La realizzazione del disegno del calciatore argentino può essere alimentata da prestazioni di livello al Mondiale per Club. Non vi è dubbio che il talento e la predisposizione al sacrificio possono rappresentare dei punti di partenza importanti nel viatico verso il raggiungimento del suo auspicio. Con queste premesse, a Carboni dev’essere dato il tempo per poter dimostrare le sue qualità e le vette che può raggiungere, nell’auspicio di non dover fare nuovamente i conti con la variabile dei problemi fisici.