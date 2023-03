La cara, vecchia e monotona sosta: all’Inter già accostati 9 nomi!

Solita storia. Quando c’è la sosta, l’Inter sale alla ribalta (involontariamente). Già nove i giocatori accostati in questa settimana e ancora non è finita

LE BELLE TRADIZIONI − Ci sono due certezze nella vita: l’infinità dell’universo e la sfilza di nomi accostati all’Inter durante la sosta per le nazionali. E sulla prima, occhio a metterci la mano sul fuoco… La prima pausa dell’anno, infatti, non smentisce l’ormai ferrea tradizione in atto da tempo fra tv e giornali sportivi. Non è un caso che nel giro di nemmeno una settimana, l’Inter si è vista accostare almeno 8-9 nomi di giocatori. Ormai è una tendenza ben consolidata da anni. Si tratta perlopiù di tanto fumo e poco arrosto, profili a volte messi lì per caso oppure selezionati in base alle esigenze momentanee della squadra. In questa prima finestra del 2023, si può già contare un bel bottino di nomi.

QUASI UNA SQUADRA − Facendo bene i conti (ma sicuramente qualcuno resterà fuori), sono nove i giocatori già accostati all’Inter nel giro dell’ultima settimana. Questi tutti i candidati: Kessié, Retegui, Aubemeyang, Messi, Orsolini, Solet, Baldanzi, Vicario, Firmino. In realtà, il centrocampista del Barcellona è ormai una non notizia. Ma la dura smentita del suo agente (l‘ennesima) lo ha fatto nuovamente rimbalzare sulla cresta dell’onda (vedi articolo). L’inventiva riguarda soprattutto i diversi nomi accostati per l’attacco: dal più clamoroso Messi ai vari Aubameyang e Firmino, in uscita da Chelsea e Liverpool. Passando per l’oriundo più famoso del momento, Retegui. Non manca ovviamente l’interesse intestino per i vari Baldanzi, Vicario e Orsolini. Più l’interessante Solet, già accostato in passato ma ritornato di moda proprio con la sosta. In pratica un enorme calderone di nomi che vanno dall’impossibile a quello oggettivamente più abbordabile. La solita maledetta e monotona sosta.