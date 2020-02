Candreva-Young sottovalutati: I can fly. Lazio-Inter e un piccolo sorriso

Lazio-Inter è lasciato diversi rimpianti e un fiume di critiche (spesso esagerate) per Antonio Conte e i nerazzurri. Tra le note dolenti non ci sono certamente gli esterni di centrocampo. Dopo il mercato di gennaio, i laterali sono aumentati in numero e qualità. Candreva e Young danno prova di affidabilità

NOTA LIETA – Nei mesi passati, gli esterni di centrocampo sembravano il punto debole dell’Inter di Conte. Asamoah alle prese con persistenti problemi fisici, Candreva e Biraghi titolari e sembravano non bastare. Nelle ultime partite, però, complice il mercato di gennaio, i laterali sono stati tra i punti forti nerazzurri. Lazio-Inter, nonostante i temibili avversari affrontati a specchio, è stata la conferma: è arrivato anche il gol per Young.

COSA FUNZIONA – Se Moses si è calato al meglio nel ruolo di subentrante e Biraghi sa essere una buona alternativa, i titolari per il momento sembrano Candreva e Young. In Lazio-Inter, l’ex di giornata è stato una spina nel fianco continua per Jony e ha propiziato lo 0-1. Non ha neanche sofferto più di tanto in fase difensiva. Young ha fatto meglio, addirittura il migliore in campo (ecco le pagelle della partita). Gol da ala (che sa di essere), ma anche chiusure puntuali e qualche uno contro uno. L’Inter vuole tornare a volare e può farlo anche con una sicurezza in più: le sue ali a tutta fascia.