Calhanoglu vuole il Galatasaray, ma è solo? I segnali per l’Inter

Hakan Calhanoglu vuole il Galataasaray e lo ha ripetuto più volte all’Inter. Il problema però non è solo questo, perché il club turco non fa passi avanti per il giocatore. I segnali per i nerazzurri sono chiari.

SEGNALI – La situazione per Hakan Calhanoglu non è proprio incoraggiante, anzi tutto il contrario. Il calciatore si è esposto con l’Inter e ha chiesto di andare in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray. Il problema non è solo questo, perché il numero 20 nerazzurro ha pubblicato anche un post contro il capitano Lautaro Martinez. Non è il miglior biglietto da visita per tornare al ritiro in programma il prossimo 26 luglio ad Appiano Gentile. Ed è molto probabile che il turco sarà presente.

Calhanoglu, il Gala lo lascia solo all’Inter!

DA SOLO – A meno che l’Inter non lo convochi (improbabile) Calhanoglu sarà presente al ritiro. Il Galatasaray non fa passi avanti, a dir la verità non ne fa proprio da quando si parla di questa trattativa mai iniziata in realtà. Tante voci, troppe, ma di concreto c’è ben poco intorno all’addio del calciatore. Lui si è esposto, lo ha fatto fin troppo e senza garanzie dal Galatasaray. La realtà è che ieri il vice-presidente è arrivato a Milano, ma per Victor Osimhen che sta per tornare ad Istanbul. Niente fa presagire alla sua presenza per Calhanoglu, che rischia seriamente di rimanere da solo.