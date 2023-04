Calhanoglu unica nota positiva di Inter-Monza: rientro necessario

L’unica nota positiva di Inter-Monza è il ritorno in campo di Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio con la maglia della Turchia. Un rientro fondamentale in questo finale di stagione.

RIENTRO PROVVIDENZIALE – Hakan Calhanoglu è tornato a disposizione dell’Inter di Simone Inzaghi. L’ingresso in campo del centrocampista turco nel finale della gara contro il Monza è probabilmente l’unica nota positiva della sconfitta di ieri. Un rientro fondamentale, il suo, per cercare di concludere nel migliore dei modi questo finale di stagione. Ricordiamo che proprio Calhanoglu, per rendimento, è il miglior centrocampista nerazzurro in questa stagione ed è riuscito a non far rimpiangere la lunga assenza di Marcelo Brozovic. Ma non solo: le notti europee più importanti portano proprio la sua firma, come dimostrano i premi di migliore in campo con Barcellona e Porto. Una notizia da non sottovalutare in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica.