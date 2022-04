Calhanoglu, tutti i numeri con l’Inter: tra cui 41, 20, 10, 7, 1 e 0 (euro al Milan)

Calhanoglu in Italia non è una sorpresa, semmai una piacevole conferma. Almeno in termini numerici. In attesa di vedere come finirà la sua prima stagione in maglia nerazzurra, il centrocampista turco sta inanellando una serie di prestazioni da incorniciare. E se con l’Inter adesso riuscisse a trovare la continuità mai avuta con il Milan, si potrebbe parlare tranquillamente di affare di mercato. Di seguito i principali numeri di Calhanoglu con l’Inter

41 – Le presenze in maglia nerazzurra di Hakan Calhanoglu in questa stagione. E quindi quelle complessive. Di queste, 30 in Serie A, 6 in UEFA Champions League, 4 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana. Per Simone Inzaghi si tratta di un titolare inamovibile.

20 – Il numero di maglia preso all’Inter dal classe ’94 turco. Due volte 10, che indossava precedentemente al Milan e attualmente nella Nazionale Turca, di cui è diventato capitano.

10 – Gli assist di Calhanoglu in questa stagione con i due di Inter-Roma (vedi analisi tattica). Tutti in campionato, quindi tutti in Italia. La doppia cifra è un gran risultato, oggettivamente.

7 – I gol realizzati dal centrocampista turco finora con l’Inter. Anche in questo caso, tutti in Serie A. Di cui 3 su rigore (contro Milan, Napoli e Juventus) e 1 addirittura da calcio d’angolo (contro la Roma, all’andata). È il quarto marcatore della rosa nerazzurra, il primo tra i non attaccanti.

1 – Il trofeo vinto da Calhanoglu in Italia, ovviamente con l’Inter. Si tratta della Supercoppa Italiana di gennaio 2022 contro la Juventus, dopo i zero trofei vinti con il Milan nel quadriennio 2017-2021. Troppo poco per un calciatore – già 28enne – del suo livello, internazionale.

0 – La cifra incassata dal Milan dall’addio del suo ex numero 10. L’Inter ha sborsato qualcosa in termini di commissioni, ma resta pur sempre un acquisto a parametro zero. Anche in questo caso, oggettivamente, un grande acquisto in mezzo al campo. Almeno finora, in Italia…

NB: articolo in aggiornamento. Mancano ancora 6 partite e ci sono altri 2 trofei in palio. E all’Inter servirà il miglior Calhanoglu in questo finale di stagione per migliorare la propria bacheca.