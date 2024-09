Calhanoglu, tre anni per entrare in top 30: lavoro dell’Inter (e di Inzaghi)

Dal suo arrivo nell’estate del 2021 a parametro zero a oggi, Hakan Calhanoglu ha compiuto passi da gigante con la maglia dell’Inter. Tanto da diventare uno dei migliori centrocampisti d’Europa ed entrare nella top 30 per il Pallone d’Oro. Segnale di un grande lavoro di Simone Inzaghi.

TRE ANNI DI CRESCITA – Sebbene qualcuno possa affermare come Simone Inzaghi stia soltanto proseguendo il lavoro di Antonio Conte (che risale, peraltro, a più di tre anni fa), la realtà dei fatti, per fortuna, dimostra altro. E dimostra il grande lavoro del tecnico su un giocatore in particolare: Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è arrivato all’Inter nell’estate del 2021, mostrando una grande crescita nel corso della sua esperienza in nerazzurro. Inizialmente impiegato come mezz’ala per completare il centrocampo insieme a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, il turco ha cambiato ruolo a partire da Inter-Barcellona della stagione 2022-2023, decisa proprio da un suo gol a San Siro. Un’intuizione di Simone Inzaghi, che ha di fatto cambiato la carriera di Calhanoglu.

Da svincolato a top trenta mondiale: la crescita di Hakan Calhanoglu

TRA I MIGLIORI AL MONDO – Hakan Calhanoglu ha saputo dimostrare la sua crescita partita dopo partita, stagione dopo stagione. Arrivando in doppia cifra di gol lo scorso anno in Serie A ed entrando nella lista dei migliori trenta giocatori al mondo che si contenderanno il prossimo Pallone d’Oro. Ulteriore segnale di quanto il turco sia, nel suo ruolo, fra i migliori attualmente in circolazione. Faro non soltanto dell’Inter di Simone Inzaghi, ma anche della sua Turchia della quale è anche capitano. E che proprio lui ha contribuito a trascinare ai quarti di finale di EURO 2024, dove la corsa si è interrotta contro l’Olanda di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. E, all’età di 30 anni e alla quarta stagione in nerazzurro, il meglio per Hakan Calhanoglu deve ancora venire.