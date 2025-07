Calhanoglu, torni per restare? Il pre-raduno Inter oggi per un futuro domani!

Dopo più di un mese di chiacchiere e insistenti voci di mercato, Hakan Calhanoglu torna all’Inter. Il pre-raduno segna uno spartiacque: due strade davanti per il futuro.

IL RITORNO – Osservare i cancelli di Appiano Gentile aprirsi, per accogliere i primi nerazzurri, dopo un lungo periodo di assenza dovuto al soggiorno negli Stati Uniti e alle meritate vacanze, provocherà una strana sensazione. Ancor più strano sarà sapere che chi inaugurerà il raduno dell’Inter sarà Hakan Calhanoglu, proprio il nome più chiacchierato del mercato estivo nerazzurro. Il calciatore turco è atteso al centro sportivo interista proprio questa mattina, insieme ad altri tre compagni che, come lui, hanno lasciato un mesetto fa la squadra con qualche problema fisico.

L’ora X di Calhanoglu: l’inizio del pre-raduno svela le carte con l’Inter

GIORNATA SPARTIACQUE – La ripresa ad Appiano Gentile, con qualche giorno d’anticipo rispetto all’ufficiale inizio del ritiro di Cristian Chivu, sarà un modo per valutare più approfonditamente le condizioni di Calhanoglu e degli altri infortunati. Ma, soprattutto, permetterà all’ambiente nerazzurro di confrontarsi chiaramente – e finalmente – col regista interista sul futuro dopo le incessanti voci di mercato arrivate dalla Turchia. Il faccia a faccia tra l’Inter e il calciatore manca da inizio giugno, quando le parti erano a Los Angeles in occasione del Mondiale per Club.

LE ALTERNATIVE – Allora – come adesso – il diretto interessato aveva taciuto, al contrario dei media e dei giornali che non hanno mai smesso di accostarlo a Galatasaray e Fenerbahce. Il ritorno a Milano potrebbe cambiare tutto: scoperchiare il vaso di pandora manifestando la chiara intenzione di lasciare i colori nerazzurri o giurare fedeltà all’Inter. La seconda strada, ovviamente, comporterà una stretta di mano con capitano e presidente, dopo i “malintesi” di inizio estate.