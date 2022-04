Calhanoglu, tolta pressione all’Inter. Il peso di sostituire Eriksen… – CdS

L’Inter ha battuto a fatica 0-1 la Juventus all’Allianz Stadium e ora può concentrarsi sul prossimo match contro il Verona di sabato. I nerazzurri sono ancora in corsa per lo scudetto con Hakan Çalhanoğlu che, grazie al rigore di ieri realizzato, si è ripreso l’Inter.

CRISI – L‘Inter ha vissuto un brutto periodo di crisi che ha coinvolto, inevitabilmente, anche i migliori calciatori della rosa. Tra questi ovviamente c’è anche Hakan Çalhanoğlu. Il centrocampista turco dopo il rigore segnato nel derby di andata contro il Milan aveva continuato a segnare a raffica per poi eclissarsi come tutta l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport però è tutt’altro che un peso Calhanoglu. Il turco ieri di personalità si è preso il pallone del rigore anche dopo aver sbagliato il primo tentativo e, con il gol fatto, sono cinque su cinque alle grandi squadre: Roma, Lazio, Juventus, Milan e Napoli. Una stagione fin qui super di Calhanoglu che non sta affatto subendo il peso di sostituire uno come Christian Eriksen.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice