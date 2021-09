Calhanoglu, titolare in Fiorentina-Inter? Tradizione positiva contro i viola

Fiorentina-Inter è in programma domani alle 20:45. Hakan Calhanoglu, dopo un turno di riposo, dovrebbe tornare titolare a centrocampo: il turco, contro i viola, si esalta

VITTIMA PREFERITA – Fiorentina-Inter andrà in scena domani alle 20:45. Quasi certamente Hakan Calhanoglu ritroverà il suo posto da titolare a centrocampo dopo il turno di riposo concesso al turco da Inzaghi. Contro i viola, l’ex Milan, nel corso degli anni ha dimostrato spesso di esaltarsi. La Fiorentina infatti è la squadra a cui Calhanoglu ha segnato più gol in Serie A: 4 reti e 2 assist in 8 match giocati. Una statistica notevole che il turco spera di poter incrementare dopo la sfida in programma domani sera. Il turco, dopo alcune gare in cui non è riuscito a dare il meglio, cercherà certamente di ripartire al meglio per scrollarsi di dosso le critiche arrivate nelle ultime settimane.