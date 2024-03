Calhanoglu tentazione per Inzaghi: titolare a Bologna?

Per Bologna-Inter si profila una tentazione per Inzaghi: schierare Calhanoglu dal primo minuto. Il turco infatti è tornato ad allenarsi con la squadra, ed è disponibile per giocare.

RITORNO IN SQUADRA – Alla vigilia di Lecce-Inter Calhanoglu si è fermato per un problema fisico. Che poi lo ha tenuto fuori coi salentini e nelle due partite successive con Atalanta e Genoa, previste nell’arco di sette giorni. Ora però il turco è tornato ad allenarsi coi compagni. A pieno regime. Con davanti a sé anche un altro allenamento prima di partire per Bologna. E di conseguenza un suo impiego dal primo minuto diventa una tentazione per Inzaghi.

TENTAZIONE INZAGHI – La convocazione del regista per Bologna-Inter non è in discussione. Ma bisogna capire il suo impiego effettivo. Negli scorsi giorni si dava per scontata una sua presenza part time. Giusto un rodaggio in vista della Champions League. Ma Inzaghi rinuncerà davvero a un Calhanoglu pronto e disponibile? Qua sta la tentazione: farlo partire da titolare subito, appena rientrato, presentando l’Inter col suo riferimento in regia. Con Asllani pronto a subentrare dopo i tanti minuti delle ultime partite. Non sarebbe la prima volta. La fiducia del tecnico nel turco è totale. E la sua importanza per la squadra non si discute. Quindi attenzione alla possibilità di rivedere il numero venti dal primo minuto già sabato.