Calhanoglu dimostra stanchezza. Inter-Verona è la chance per un altro?

Nelle ultime sfide nerazzurre Hakan Calhanoglu è parso non al top della sua forma. Simone Inzaghi potrebbe schierare un’alternativa al turco in Inter-Verona?

STANCHEZZA – Hakan Calhanoglu è una delle grandi certezze dell’Inter e uno degli irrinunciabili di Simone Inzaghi. Lo scorso anno l’allenatore piacentino ha messo nelle mani del turco le chiavi del centrocampo nerazzurro e, da allora, non ne ha più fatto a meno. Anche quest’anno il centrocampista non ha mai deluso le aspettative, dimostrando affidabilità, creatività e anche capacità realizzativa. Nelle ultime partite, però, Calhanoglu è parso un po’ sottotono, privo di idee e con poco smalto. Probabilmente tutto ciò è frutto di un po’ di stanchezza, considerando i tanti e fitti impegni dell’Inter e la quasi costante presenza dal 1′ minuto del turco. Contro il Genoa, soprattutto, la prestazione del regista nerazzurro non è stata sufficiente e all’altezza delle sue capacità.

CHANCE – Con Inter-Verona alle porte e la condizione non al top di Calhanoglu ci si chiede se Simone Inzaghi non possa decidere di farlo accomodare in panchina. Come fatto, ultimamente, nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna, poi persa nel finale. In quel caso la maglia da titolare in mezzo al campo fu di Kristjan Asllani, che riuscì a non far sentire particolarmente l’assenza del suo compagno Calhanoglu. Inter-Verona potrebbe essere una nuova chance per il centrocampista albanese, che si è fatto trovare sempre pronto. È ormai chiara, però, la linea che Inzaghi sta seguendo nel corso della stagione. Nelle alternanze, solitamente, la formazione titolare è quella che, salvo imprevisti ed infortuni, scende in campo in campionato. Il resto dei cambi è più probabile che si vedano nelle altre competizioni. Chissà se, nella prima sfida di Serie A del 2024 l’allenatore nerazzurro non scelga di sorprendere.