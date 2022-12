Calhanoglu, sotto l’albero dell’Inter c’è un’arma in più per il 2023

Sotto l’albero di Natale in casa Inter c’è un’arma in più per il 2023. Si tratta di Hakan Calhanoglu e, nel dettaglio, dei suoi calci piazzati. Qualcosa che fin qui è mancato ai nerazzurri, ma ora il centrocampista turco è pronto a mostrare tutta la sua qualità.

ARMA IMPORTANTE – Quante volte un calcio piazzato, che sia un angolo o una punizione, può risolvere una partita difficile da sbloccare? Un elemento che all’Inter nelle ultime stagioni è mancato, ma che può arrivare per il 2023. Nel dettaglio dai piedi di Hakan Calhanoglu, che ha già fatto vedere nell’amichevole contro lo Gzira United tutta la sua bravura specialmente nelle punizioni. Sotto l’albero di Natale in casa nerazzurra, dunque, c’è proprio la specialità della casa del centrocampista turco, pronto a rivelarsi l’arma in più dell’Inter nella prossima stagione.

VICE DI LIVELLO – Ma non solo punizioni. Hakan Calhanoglu è anche un vero e proprio regalo anche per alzare il livello del centrocampo. Da quando Simone Inzaghi lo ha lanciato nel ruolo di Marcelo Brozovic per sostituire il croato dopo il suo infortunio in Nations League, Calhanoglu si è rivelato un giocatore in grado di coprire tutti i ruoli del centrocampo. Con prestazioni sempre migliori. Risolvendo un problema che lo scorso anno è stato in parte responsabile dei punti persi in campionato dall’Inter e che hanno portato a veder sfumare lo scudetto nel rush finale. Uno dei regali di questo Natale nerazzurro è proprio il turco, pronto a consacrarsi nel 2023.