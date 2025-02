Calhanoglu sogna il ‘grande ritorno’: Milan-Inter non più utopia!

Hakan Calhanoglu punta con convinzione a Milan-Inter come data del suo ritorno in campo con la maglia nerazzurra. Il centrocampista sta dimostrando di essere pronto per un’eventualità.

IL PUNTO – Hakan Calhanoglu, pilastro del centrocampo dell’Inter, si sta seriamente candidando per una maglia dal primo minuto contro il Milan in occasione del derby di domani 2 febbraio. Il turco, infortunatosi agli adduttori proprio durante l’ultima sfida tra le due compagini, ossia la finale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri, sta dando al tecnico Simone Inzaghi e allo staff tecnico nerazzurro quelle giuste sensazioni sulle quali poter fondare la scelta di impiegarlo dal primo minuto del match.

Milan-Inter è la partita di Calhanoglu

LE EMOZIONI – Da quando ha lasciato il Milan per trasferirsi all’Inter, Calhanoglu ha vissuto il derby di Milano in maniera davvero unica. Gli insulti, talvolta molto pesanti, proferiti dai tifosi rossoneri nei suoi riguardi sono stati la valvola che ha contribuito a rendere ancora più avvertita l’esigenza del turco di performare al meglio contro la sua ex squadra. Il turco lo ha fatto, in più di un’occasione, dimostrando perché sia uno dei migliori registi al mondo: alla bravura sul terreno di gioco, infatti, l’ex Bayer Leverkusen unisce una personalità fuori dal comune.

LO SCENARIO – Inzaghi è in attesa di conoscere l’evoluzione che prenderanno gli ultimi allenamenti dell’Inter in vista del derby contro il Milan. Laddove si dovesse avere la certezza dell’idoneità del turco a prendere parte al match dal primo minuto, allora risulterebbe davvero difficile immaginare una scelta diversa da parte del piacentino. Il turco scalpita. L’Inter spera.