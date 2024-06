Calhanoglu e la situazione all’Inter: per Asllani (oggi) doppia chance

Si scalda la situazione di Hakan Calhanoglu, tra voci di mercato e ipotesi legate a una richiesta di rinnovo contrattuale. Il che porta i riflettori a spostarsi sul suo vice naturale all’Inter, ovvero quel Kristjan Asllani che oggi ha una doppia chance.

SITUAZIONE IN BILICO – Tiene banco in casa Inter la situazione legata ad Hakan Calhanoglu, con il centrocampista turco che vede il suo futuro in nerazzurro in bilico. Il tutto dovuto a voci di mercato, con il Bayern Monaco su di lui, e ipotesi di un comportamento, il suo, legato alla volontà di un nuovo contratto con tanto di adeguamento sull’ingaggio. E mentre si cerca di risolvere la situazione, con tutte le difficoltà del momento dovute agli Europei, i riflettori si spostano inevitabilmente su Kristjan Asllani.

Asllani, doppia occasione tra Inter e Nazionale: ago della bilancia post Calhanoglu

DOPPIA OCCASIONE – Per Kristjan Asllani oggi è una giornata importantissima. Da una parte, la gara con la sua Albania contro la Spagna per mantenere vive le speranze di un passaggio agli ottavi di finale di EURO 2024. Difficile, certo, ma non impossibile. Dall’altra, la possibilità di dimostrare di poter essere lui il nuovo titolare dell’Inter. Certo, bisogna evitare di fare i conti senza l’oste: finché non ci sarà nulla di sicuro su Hakan Calhanoglu è anche ingiusto parlare di chi sarà il futuro titolare. Ma è un’ipotesi che bisogna prendere in considerazione fin da subito per non farsi trovare impreparati.

VANTAGGIO NERAZZURRO – Se Kristjan Asllani, inoltre, dovesse continuare a mettersi in luce anche con la maglia dell’Albania e dimostrare di poter alzare il suo livello per portarsi al pari dei titolari, sarebbe un vantaggio anche per l’Inter. Che avrebbe più “potere” per negoziare con Hakan Calhanoglu in caso di rinnovo contrattuale. Sapendo di avere il coltello dalla parte del manico, con un giocatore già pronto per sostituirlo. Insomma, Asllani dovrà giocarsi bene le sue carte per il suo presente e, soprattutto, per il suo futuro.