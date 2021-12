Calhanoglu dopo il derby si è preso l’Inter. Scommessa vinta da Inzaghi – TS

Calhanoglu è simbolo della rimonta dell’Inter e del primato in classifica da poco conquistato. Come evidenziato da TuttoSport, da quando il turco si è acceso senza intermittenze, la squadra ha cominciato a volare.

SCOMMESSA VINTA – Calhanoglu adesso è leader di questa Inter, i numeri sono chiarissimi. Nelle prime undici giornate di campionato ha segnato appena un gol e confezionato tre assist. Nelle successive sei partite il centrocampista ha cambiato letteralmente passo, segnando ben cinque reti e altri tre assist. Emblematico il momento in cui Calhanoglu ha accelerato in questa stagione, cioè il derby. Dopo il pareggio nel derby, difatti, l’Inter ha vinto cinque partite consecutive, ed è proprio da quella partita (dove tra l’altro è anche andato in gol), che Calhanoglu si è acceso senza più intermittenze. Questa esplosione è una grande vittoria di Simone Inzaghi, che ha sempre creduto in lui difendendolo.

Fonte: TuttoSport