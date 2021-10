Calhanoglu, si è accesa la scintilla? Ottima prova in Inter-Udinese

Hakan Calhanoglu è sceso in campo dal 1′ in Inter-Udinese disputando un’ottima gara. Per il turco può essere finalmente arrivato il momento della svolta

CONVINCENTE – Hakan Calhanoglu non ha vissuto un inizio di stagione esaltante con la maglia dell’Inter. Il turco, spesso, è stato sommerso dalle critiche, arrivate da più parti dopo prestazioni non esaltanti sia in campionato che in Champions League. Inzaghi, però, ha sempre dato fiducia all’ex Milan che, nelle ultime settimane, è tornato a giocare su livelli alti. Sia contro la Juventus che in Inter-Udinese, il centrocampista turco ha disputato un’ottima gara. Che sia arrivato il momento della definitiva svolta?

SVOLTA – Le ultime prestazioni di Calhanoglu fanno ben sperare. Sia contro la Juventus che contro l’Udinese, il turco è apparso meno “disorientato” in campo, posizionandosi sempre in maniera egregia e facendo un ottimo lavoro sia in fase di interdizione, con profondi ripiegamenti a recuperare palla, sia in fase propositiva, dove spesso ha provato ad innescare Dumfries e Barella in profondità. La crescita è evidente ed arriva proprio alle porte di una sfida fondamentale come quella contro lo Sheriff, in programma Mercoledì. La speranza di Inzaghi e dell’Inter è che la “scintilla” si sia finalmente accesa.