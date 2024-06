Calhanoglu e le sfide: perché l’Inter non può ignorare il Bayern Monaco

Calhanoglu in estate è spesso protagonista, stavolta non in maglia Inter ma nei piani del Bayern Monaco. Il capitano della Nazionale Turca, impegnato negli Europei e pertanto già in Germania, fa parlare di sé. E in sede di calciomercato tocca sempre considerare tutti gli scenari

MILANO – La notizia che rimbalza in queste ore dalla Germania vede come protagonista Hakan Calhanoglu ma non solo con la maglia della Nazionale Turca, anzi. Il centrocampista di Mannheim è finito nel mirino del Bayern Monaco, che può soddisfare sia le sue pretese a livello contrattuale si quelle dell’Inter per accordare la cessione. Il costo del cartellino di Calhanoglu si aggira intorno ai 45 milioni di euro, al momento. Un prezzo che potrebbe aumentare nel corso di UEFA EURO 2024, soprattutto se la Turchia andasse avanti nella competizione. Anche per questo motivo Turchia-Portogallo (ore 18:00), che potrebbe decretare la prima qualificata del Gruppo F, diventa una partita importante per i piani dell’Inter. Il capitano turco Calhanoglu proverà a essere il principale protagonista contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, poi toccherà pensare al calciomercato. E rispondere a una domanda: quale offerta accettare per Calhanoglu?

Calciomercato Inter: i PRO in caso di addio per Calhanoglu

SCENARIO – Partendo dal presupposto che non esiste più il concetto di “incedibile” nel calcio, soprattutto quando a voler andare via è il calciatore, a prescindere dai piani della società, l’Inter deve ragionare sul ruolo di Calhanoglu. E anche se l’Inter non vuole né deve cedere per forza Calhanoglu, l’ipotesi cessione va presa in considerazione. In primis perché si genererebbe una plusvalenza importantissima, avendo rilevato il classe ’94 turco a parametro zero dal Milan nell’estate 2021. E dopo tre anni l’Inter non solo otterrebbe un “+ X” impattante per il bilancio ma alleggerirebbe di molto il monte ingaggi, in seguito al rinnovo di Calhanoglu di nemmeno un anno fa. Inoltre, l’Inter andrebbe a svecchiare la rosa cedendo un “neo” Over-30, ammesso venga rimpiazzato con un profilo Under-30. Eventualmente un centrocampista già affidabile ed esperto ma che non tolga troppo spazio al classe 2002 albanese Kristjan Asllani, attuale vice-Calhanoglu.

Da Milan-Inter a Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: nuova sfida?

SFIDA – Al momento l’addio di Calhanoglu all’Inter non è una pista concreta, anche perché il regista turco non ha mai espresso la volontà di lasciare la Milano nerazzurra. Certo, dopo aver lasciato il Bayer Leverkusen per il Milan, non è da escludere che faccia lo stesso dall’Inter al Bayern Monaco. Imporsi con la maglia della squadra bavarese in Bundesliga, proprio nella stagione successiva al rumoroso flop con conseguente storica vittoria dell’ormai ex “Neverkusen” tedesco, sarebbe davvero nello stile di Calhanoglu. Una sfida affascinante ed economicamente vantaggiosa. Nel caso in cui arrivi questa offerta concreta del Bayern Monaco, l’Inter si sederà a tavolino per capire le motivazioni del suo numero 20 finalizzate alla permanenza a Milano. Poi, in un secondo momento, valuterà la scelta migliore in base alla proposta ricevuta – 40? 50? 60 milioni? – e alle opzioni di mercato per rimpiazzare Calhanoglu. Non c’è fretta. Ci sono gli Europei e sta per cominciare Turchia-Portogallo: Calhanoglu dimostri di essere un leader per la Nazionale Turca. All’Inter il resto interessa solo quando ci sarà qualcosa di concreto sul piatto.