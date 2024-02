Calhanoglu, servi tu! L’Inter segna in tutti i modi… Tranne uno

Rigori, calci d’angolo, ripartenze, di testa, di piede… L’Inter praticamente in questa stagione segna in ogni modo, tranne però uno. Ed è qui che serve Hakan Calhanoglu.

CAPACITÀ BALISTICA – L’Inter è il migliore attacco di questa Serie A, con 55 centri in ventitré partite giocate. La squadra di Simone Inzaghi è in grado di segnare in ogni modo quest’anno: abbiamo visto gol da calcio d’angolo – come a Firenze o contro la Roma – da ripartenza, su calcio di rigore, di testa, di destro, di sinistro, da dentro e fuori area. Ma manca ancora una “tiplogia” di gol: quella su calcio di punizione diretto. Ed ecco che qui viene chiamato Hakan Calhanoglu, già a quota 10 in campionato e infallibile dal dischetto. Lui è sicuramente lo specialista più indicato da punizione, che si rivelerebbe un’arma in più per partite difficili da sbloccare. E per completare la lista dei modi di segnare di questa stratosferica Inter.