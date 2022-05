Calhanoglu sempre più uomo assist, già nella storia dell’Inter: nuovo record

Calhanoglu sempre più determinante con la maglia dell’Inter, nonostante sia solo alla sua prima stagione in nerazzurro il centrocampista ha registrato un nuovo record con l’assist realizzato contro l’Empoli.

NUOVO RECORD – Hakan Calhanoglu contro l’Empoli ha messo a segno il suo undicesimo assist stagionale, un dato eccellente considerando che questa è la sua prima stagione in nerazzurro, ingaggiato – ricordiamo -, a parametro zero. Il centrocampista turco ha inoltre registrato un nuovo record personale: è uno dei tre giocatori dell’Inter ad aver fornito così tanti assist nello stesso campionato nelle ultime quindici stagioni in Serie A.

Di seguito il post pubblicato su Twitter dall’Inter