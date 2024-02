Calhanoglu da semaforo rosso, ma Inzaghi è in mani sicure!

Hakan Calhanoglu, a Lecce, è rimasto come spettatore in panchina. A breve gli esami medici per capire l’entità dell’infortunio. Ma Inter in mani sicure.

ALLARME – Scatta l’allarme rosso per Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi ha avvisato l’Inter e incrocia le dita in vista dei primi controlli di routine che si terranno in mattinata a Milano. Presente a Lecce come tifoso, il centrocampista turco non ha avuto l’ok dello staff medico e il tecnico dell’Inter ha preferito non rischiarlo in vista della gara di mercoledì contro l’Atalanta. Già dalla rifinitura di ieri, Calhanoglu era rimasto acciaccato per via di uno stop muscolare all’adduttore. Stamattina invece, il dolore non è passato e quindi si è optato per lasciarlo fuori.

LAVORO – Adesso, come spiegato da Simone Inzaghi in conferenza stampa, l’Inter cerchierà in rosso il nome di Calhanoglu per provare a capire se potrà essere presente tra tre giorni o sarà costretto a dare ancora una volta fortfait. In dubbio anche il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid in programma tra due settimane in Spagna. Il centrocampista turco, ad oggi, non desta sospetto ma i dettagli del suo stop saranno più chiari dopo gli esami strumentali. Da quel momento in poi si capirà l’entità dello stop e di come lo staff medico vorrà proseguire per il rientro – si spera non lungo – del centrocampista.

FUTURO – Un’eventuale assenza di Hakan Calhanoglu contro l’Atalanta a causa dello stop prolungato, ecco che scenderebbe in campo ancora una volta Kristjan Asllani. Il talentino albanese, nella gara contro il Lecce, è stato perfetto. Nel vero senso della parola. Proprio per questo Inzaghi è pronto ad affidarsi a lui in caso di assenza. Anche perché, a questa fiducia maturata, Asllani oggi ha giocato in stile “Calha” con l’assist servito a Lautaro Martinez sul primo gol. Nella ripresa uscito a causa del cartellino giallo, ma Inzaghi lo vede già in ottica Atalanta pronto a rilevare ancora una volta il posto del turco.