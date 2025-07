Calhanoglu, scoppia il caso: la goccia che fa traboccare il vaso dell’Inter

L’Inter non si nasconde, Calhanoglu lo fa a metà. Dalle voci sul pressing del Galatasaray alle vacanze anticipate in Turchia: le parole di Lautaro Martinez fanno scoppiare il caso dell’estate.

IL CASO – Quella tra l’Inter ed Hakan Calhanoglu sembrava una storia d’amore perfetta. Un imprinting iniziato quattro anni fa, con un continuo crescendo di sentimento e intenti comuni. Dall’approdo nella Milano nerazzurra dopo un periodo buio al Milan, alla rinascita interista, con uno spogliatoio in grado di donargli nuova fiducia emotiva e un allenatore “visionario” che gli ha cucito addosso un ruolo tutto nuovo. L’Inter e Calhanoglu si sono dati tanto a vicenda in questi lunghi anni, in cui non sono mancate reciproche manifestazione d’amore. Dalle parole di riconoscenza del turco al personalissimo coro, diventato ormai un must, che la tifoseria nerazzurra gli ha dedicato. Ripensando a tutto questo, quindi, ci si chiede come sia possibile essere arrivati a questi tristi e fastidiosi titoli di coda.

Calhanoglu, troppi passi falsi nell’ultimo mese: l’Inter non ci sta!

DICHIARAZIONI – Il post partita di Inter-Fluminense, già di per sé doloroso per via del risultato, ha assunto un sapore ancora più amaro dopo le parole del capitano nerazzurro. Con una sottile ma diretta allusione, Lautaro Martinez non le ha mandate a dire. E, se non si fosse capito subito chi fosse il destinatario della freccia scagliata dall’argentino, ci ha pensato immediatamente Giuseppe Marotta a rivelarlo: «Lautaro Martinez si sta riferendo a Calhanoglu e alla sua situazione».

RUMORS DI MERCATO – L’Inter, è evidente, non si nasconde. Al contrario di quanto sta facendo, invece, Calhanoglu. Le sirene turche suonano da tempo, col Galatasaray che è piombato su di lui poco dopo la finale di Champions League. Il calciatore, che ogni giorno è al centro dei rumors di mercato, non avrebbe però comunicato l’intenzione di lasciare il posto in nerazzurro alla propria società.

L’INFORTUNIO – Alla mancanza di limpidezza del turco fuori dal campo, si aggiunge poi quello che concerne strettamente il gioco. Partito con la il resto dei compagni in America, il turco non è mai stato disponibile per il Mondiale per Club a causa di un problema fisico emerso in Nazionale poco meno di un mese fa. A questo si ricollega un altro episodio che, probabilmente, non ha fatto assolutamente piacere a Lautaro Martinez e compagni. Negli scorsi giorni il centrocampista ha lasciato il ritiro americano nerazzurro, tornando in Italia insieme ad altri infortunati.

LE VACANZE – Nessun problema, se non fosse che Calhanoglu ha scelto di trascorrere le vacanze ad Istanbul, proprio da dove arrivano le prepotenti voci di mercato sul Galatasaray. Il turco non si nasconde neanche: voci, indiscrezioni, dichiarazioni e addirittura foto. Forse proprio l’immagine di Calhanoglu, rilassato, al mare, sotto il sole caldo della Turchia, mentre l’Inter continuava a spendere forze ed energie al Mondiale per Club, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sembra proprio che un’altra querelle di mercato sia in corso ma il finale, questa volta, è praticamente già scritto.