Calhanoglu, ritorno importante…anche per i calci di rigore

L’Inter venerdì affronterà l’Empoli aprendo la terzultima giornata di campionato. Con una vittoria i nerazzurri metterebbero pressione al Milan salendo al primo posto in classifica momentaneamente. Contro i toscani tornerà Hakan Calhanoglu.

RITORNO – Il ritorno di Calhanoglu è veramente importante. Contro l’Udinese si è visto che, con l’assenza del turco, alcune manovre stentavano per via della poca qualità di Gagliardini. Al fianco di Brozovic serve uno con qualità che possa aiutarlo in fase di impostazione ma, più in generale, Calhanoglu ha il piede e la visione per cercare l’imbucata. Contro l’Empoli tornerà ad occupare la sua solita posizione ma il ritorno è importante anche per i calci di rigore. Senza di lui, che di fatto è il primo rigorista della rosa, l’Inter fa fatica. Contro l’Empoli si profila una partita dove l’Inter attaccherà e ci potrebbero essere tanti palloni dentro l’area dei toscani con l’episodio da rigore che è dietro l’angolo. Avere una certezza in campo come il turco è sicuramente un fattore.