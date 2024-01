Calhanoglu a rischio squalifica in Inter-Juventus? Il caso Supercoppa Italiana

Calhanoglu diffidato e/o squalificato è un argomento che tiene banco da giorni in casa Inter ma non solo. Colpa della Supercoppa Italiana e soprattutto del suo regolamento disciplinare, che condiziona sia il pre sia il post-Finalissima in Serie A. Compreso l’attesissimo Inter-Juventus, lo scontro Scudetto in programma a Milano quasi due settimane dopo Napoli-Inter

SQUALIFICATO MA DISPONBILE – Il regolamento della Supercoppa Italiana per quanto riguarda i diffidati e gli squalificati ha creato confusione. E continua a crearla. Il caso relativo ad Hakan Calhanoglu è sicuramente la dimostrazione più lampante. Diffidato e ammonito in Monza-Inter di Serie A, il centrocampista turco salterà Fiorentina-Inter di Serie A. Infatti è stato regolarmente in campo in Inter-Lazio di Supercoppa Italiana, andando anche a segno dal dischetto… e venendo nuovamente ammonito. Cosa significa e cosa comporterà adesso? Andiamo per gradi…

DIFFIDATO NON SQUALIFICATO – La casistica proposta dalla Lega Serie A prevede diverse combinazioni. Ad esempio: “Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa”. Questo è il caso che riguarda il centrocampista Nicolò Barella e l’allenatore Simone Inzaghi, entrambi rimasti “puliti” in Inter-Lazio (Supercoppa Italiana) ma ancora a rischio per Fiorentina-Inter (Serie A) in caso di giallo in Napoli-Inter (Supercoppa Italiana). E ancora: “Un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa”. Questo, invece, è il caso che riguarda tutti i protagonisti della Finalissima di Supercoppa Italiana. E Calhanoglu cosa rischia ora, invece?

Calhanoglu a rischio squalifica per Inter-Juventus?

SQUALIFICATO NON DIFFIDATO – Nel caso specifico di Calhanoglu – già ammonito in semifinale di Supercoppa Italiana, ma non da diffidato bensì da squalificato in Serie A – bisogna leggere in maniera precisa cosa dice il regolamento. L’ammonizione sia in semifinale sia in finale di Supercoppa Italiana porta alla squalifica nella successiva partita di Serie A? E in questo caso nelle due successive? Questo è il dubbio di tanti ma anche in questo caso arriva la risposta: “Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa. E, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni”. Nel caso di Calhanoglu la discriminante è l’essere già squalificato e non ancora diffidato. Di conseguenza, il “doppio giallo” nella Final Four di Supercoppa Italiana non rischia di diventare una doppia squalifica in Serie A: Calhanoglu salterà sì Fiorentina-Inter per squalifica ma ci sarà in Inter-Juventus! Ah già, espulsione in Napoli-Inter permettendo eh…