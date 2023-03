Calhanoglu rischia lungo stop! I possibili tempi di recupero

Calhanoglu questa mattina ha effettuato la risonanza magnetica che ha evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia (vedi QUI). Da questo momento lo staff medico dell’Inter ha finalmente una situazione più chiara riguardo l’infortunio e i possibili tempi di recupero, che non saranno brevi.

TEMPI DI RECUPERO – Distrazione muscolare alla coscia destra per Hakan Calhanoglu. Questo il risultato degli esami strumentali effettuati in mattinata. Lo stesso infortunio che a fine agosto ha costretto Romelu Lukaku a saltare il derby con il Milan e le sfide successive, per intenderci, anche se in una condizione fisica diversa. I tempi di recupero in ogni caso non saranno brevi. Considerando l’assenza sicura contro la Fiorentina sabato alle 18, il turco non ci sarà presumibilmente anche contro Juventus (Coppa Italia) e Salernitana. La speranza è quella di provare ad averlo a disposizione per la sfida di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League in casa del Benfica.