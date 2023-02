Calhanoglu, rinnovo e sponsor per l’Inter. Ruolo da big affermato – SM

Hakan Calhanoglu è il nuovo centro dell’ambiente Inter. Il turco ha conquistato tutti, dalla dirigenza all’allenatore, dai compagni fino ai tifosi. Il giocatore è anche sponsor per una trattativa con Turkish Airlines secondo Sport Mediaset.

SPONSOR – Marco Barzaghi ha parlato di Hakan Calhanoglu e della sua situazione con l’Inter su Sport Mediaset, dicendo: «L’Inter sta già pianificando un rinnovo da 6 milioni di euro per Calhanoglu, per evitare spiacevoli sorprese e soprattutto un nuovo caso Skriniar. È riuscito in questa stagione a non far sentire la mancanza di Brozovic, con l’intuizione di Inzaghi si è trasformato in un regista a tutto campo di livello assoluto. Adesso potrebbe anche portare il nuovo main sponsor, l’offerta della compagnia aerea Turkish Airlines da 25 milioni a stagione farà a gara con altri soggetti per diventare il nuovo sponsor di maglia. Questa è arrivata con il merito suo. La partita di Calhanoglu sarà fondamentale per esorcizzare l’ultima trasferta di Bologna».