Calhanoglu, rinnovo in arrivo (con aumento): ruolo all’Inter consolidato

Con il contratto in scadenza nel 2024, si stanno aprendo le discussioni per il rinnovo di Hakan Calhanoglu con l’Inter (vedi articolo). Il centrocampista turco dovrebbe anche vedersi aumentato l’ingaggio, per consolidare ulteriormente il suo ruolo in nerazzurro

RINNOVO MERITATO – Ancora un anno e mezzo di contratto a cinque milioni netti a stagione per Hakan Calhanoglu, che dal suo arrivo nell’estate del 2021 si è dimostrato un elemento preziosissimo per il centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi. Ecco perché i discorsi per il rinnovo sono già iniziati, senza ridursi allo stress e alla fretta di chiudere le trattative a poco tempo dalla scadenza (la situazione Skriniar insegna). Calhanoglu potrebbe anche vedere un aumento dell’ingaggio, con una richiesta di sei milioni di euro alla quale l’Inter potrebbe andare incontro inserendo qualche bonus. Un rinnovo che sarebbe, in ogni caso, decisamente meritato.

RUOLO CONSOLIDATO – Hakan Calhanoglu ci ha messo ben poco per guadagnarsi il suo posto nel centrocampo titolare dell’Inter, diventando un vero e proprio pilastro del reparto. Sia come mezz’ala, nella scorsa stagione, sia come regista basso al posto di Marcelo Brozovic durante quest’anno. Assist, gol, calci d’angolo. Calhanoglu è in grado di dare una marcia in più al centrocampo e alla squadra, integrandosi anche alla perfezione con i compagni di reparto. Ora si lavora per proseguire insieme, alla caccia di altri trofei dopo le due Supercoppe Italiane e la Coppa Italia della scorsa stagione.